Гаранин назвал поражение «Сочи» от «Спартака» страшным для всей команды

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал поражение в матче пятого тура Российской премьер-лиги от «Спартака».

«Планировали одно — на деле вышло совсем другое. Мне сейчас очень сложно. Это футбол, такое случается иногда. Результат получился просто страшным для меня, штаба, игроков и руководства», — цитирует Гаранина «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). «Сочи» — пятый (девять очков).

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не считает удачный старт команды заявкой на чемпионство.