«Реал» не проигрывает в стартовых матчах Примеры с 2008 года

Мадридский «Реал» в гостях переиграл «Альмерию» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Лос Хуэгос Медитерранеос», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

Таким образом, королевский клуб не проигрывает в первом туре Примеры с 2008 года (14 сезонов). По этому показателю «Реал» находится на втором месте.

Рекордсменом является также «Реал», который не проигрывал в стартовых матчах 16 сезонов подряд (1961—1976).

Ранее «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче Примеры.