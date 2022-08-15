«Реал» не проигрывает в стартовых матчах Примеры с 2008 года
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Лос Хуэгос Медитерранеос», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.
Таким образом, королевский клуб не проигрывает в первом туре Примеры с 2008 года (14 сезонов). По этому показателю «Реал» находится на втором месте.
Рекордсменом является также «Реал», который не проигрывал в стартовых матчах 16 сезонов подряд (1961—1976).
Ранее «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче Примеры.