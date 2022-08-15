«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче Примеры

«Реал» в гостях переиграл «Альмерию» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Лос Хуэгос Медитерранеос», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе «Реала» мячи забили Лукас Васкес (61-я минута), Давид Алаба (75-я). У хозяев поля отличился Ларджи Рамазани (6-я).

В следующем матче «Реал» в гостях сыграет с «Сельтой» (20 августа). «Альмерия» на выезде встретится с «Эльче» (22 августа).

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