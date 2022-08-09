Левандовски считает, что Хави очень похож на Гвардиолу

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сравнил работу под руководством Хосепа Гвардиолы и Хави.

«Хави очень похож на Гвардиолу. Они оба были «шестёрками» на поле и работали вместе. Они думают о футболе одинаково», — цитирует Левандовски Diario Sport.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее «Барселона» провела презентацию Левандовски на «Камп Ноу».