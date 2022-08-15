Спиридонов: «Спартаку» нужно делать задел, чтобы «Зенит» не догнал

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал победу «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».

«Молодцы, хорошо сыграли. Были, конечно, моменты у наших ворот. Тот же Мелкадзе мог нас наказать в первом тайме. Нужно делать задел, чтобы «Зениту» было трудно нас догнать», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — четвёртый (десять очков).

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не считает удачный старт команды заявкой на чемпионство.