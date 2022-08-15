военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Спиридонов: «Спартаку» нужно делать задел, чтобы «Зенит» не догнал

Короткая ссылка
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал победу «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Спиридонов: «Спартаку» нужно делать задел, чтобы «Зенит» не догнал
  • РИА Новости

«Молодцы, хорошо сыграли. Были, конечно, моменты у наших ворот. Тот же Мелкадзе мог нас наказать в первом тайме. Нужно делать задел, чтобы «Зениту» было трудно нас догнать», — цитирует Спиридонова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — четвёртый (десять очков).

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что не считает удачный старт команды заявкой на чемпионство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить