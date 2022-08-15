Мостовой: «Зенит» выглядит однозначным фаворитом РПЛ, ЦСКА может побороться за медали

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиги.

«Зенит» показал, что является фаворитом первенства по качеству основных игроков и глубине состава, даже отсутствие Клаудиньо не сказывается. ЦСКА же может побороться за медали наряду со «Спартаком» и «Динамо», — цитируют Мостового «Известия».

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — четвёртый (десять очков).

В минувшем сезоне чемпионство в четвёртый раз подряд праздновал «Зенит». Команда Сергея Семака за четыре тура до окончания чемпионата оформила победу в РПЛ.

Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что мог этим летом перейти либо в ЦСКА, либо в «Зенит».