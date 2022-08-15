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Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов верит, что сможет выступить на Играх-2024

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Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не теряет надежду получить возможность выступить на летних Играх 2024 года в Париже.

«Я тренируюсь каждый день, у меня главная цель — это Париж-2024. И я верю, что получу возможность отстоять свой титул, иначе бы не тренировался», — цитирует Храмцова ТАСС.

По словам спортсмена, если Россию не допустят в этом сезоне до международных стартов, то он, скорее всего, вылетит из топ-5 мирового рейтинга.

«Это место, которое гарантирует путёвку на Олимпиаду. Но если я вылечу из пятерки, то у меня останется возможность отобраться и другим путём», — пояснил он.

24-летний Храмцов завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2020 года в Токио. Он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).

Ранее тренер сборной России по тхэквондо заявил, что потеря в рейтинге приведёт к проблемам в отборе на ОИ-2024.

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