Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов верит, что сможет выступить на Играх-2024
«Я тренируюсь каждый день, у меня главная цель — это Париж-2024. И я верю, что получу возможность отстоять свой титул, иначе бы не тренировался», — цитирует Храмцова ТАСС.
По словам спортсмена, если Россию не допустят в этом сезоне до международных стартов, то он, скорее всего, вылетит из топ-5 мирового рейтинга.
«Это место, которое гарантирует путёвку на Олимпиаду. Но если я вылечу из пятерки, то у меня останется возможность отобраться и другим путём», — пояснил он.
24-летний Храмцов завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2020 года в Токио. Он также является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).
Ранее тренер сборной России по тхэквондо заявил, что потеря в рейтинге приведёт к проблемам в отборе на ОИ-2024.