Тренер сборной по тхэквондо: потеря в рейтинге приведёт к проблемам в отборе на ОИ-2024

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Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал о возможных проблемах при отборе на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
Тренер сборной по тхэквондо: потеря в рейтинге приведёт к проблемам в отборе на ОИ-2024
  • РИА Новости

«Наши спортсмены полгода не выступают на международной арене. К концу года будет огромный вопрос об их попадании на Гран-при. Если они не попадают туда, то автоматически лишаются возможности пройти на Игры через рейтинг», — цитирует Иванова ТАСС.

По его словам, в десятке олимпийского рейтинга на сегодняшний день остались олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, серебряный призёр Олимпийских игр Татьяна Минина. Иванов подчеркнул, что Гран-при является главным отборочным соревнованием для попадания на Олимпиаду.

Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях.

Почётный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Крэйг Риди заявил, что в настоящее время нет чёткого понимания, как добиться представительства российских и белорусских атлетов в олимпийских квалификационных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что российский тхэквондист Дмитрий Закрепин дисквалифицирован на два года за допинг.

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