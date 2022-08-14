Российская команда Team Spirit по Dota 2 вышла в гранд-финал турнира PGL Arlington Major

Российская киберспортивная команда Team Spirit по дисциплине Dota 2 вышла в гранд-финал турнира PGL Arlington Major.

В финале нижней сетки действующие чемпионы мира обыграли китайский коллектив Team Aster со счётом 2:1.

В гранд-финале Team Spirit встретится с другой командой из Китая, PSG.LGD, с которой играла в финале прошлогоднего The International и победила 3:2.

В составе Team Spirit выступают россияне Александр Хертек, Магомед Халилов, Ярослав Найдёнов, а также украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

Ранее сообщалось, что российская команда Virtus.Pro вышла на The International по Dota 2.