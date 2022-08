Российская команда Virtus.Pro вышла на ЧМ-2022 по Dota 2

Российская киберспортивная команда Virtus.Pro примет участие в чемпионате мира по Dota 2 — The International 2022.

Virtus.pro по итогам последнего турнира нынешнего сезона PGL Arlington Major не опустится ниже 12-го места в мировом рейтинге, что гарантирует ей участие в первенстве планеты.

Virtus.pro принадлежит рекорд по количеству выигранных мейджоров по Dota 2. На счету команды уже пять побед на турнирах из серии Major: ESL One Hamburg, ESL One Katowice, The Bucharest Major, ESL One Birmingham и The Kuala Lumpur Major.

Также российская команда Team Spirit сыграет на ЧМ. The International 2022 пройдёт 15—30 октября в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что в Virtus.Pro приняли решение расторгнуть контракт с Иваном Москаленко, нарисовавшим букву Z.