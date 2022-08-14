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Зеленов — о передаче стадиона «Спартака» ЛУКОЙЛу: процесс идёт

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с передачей стадиона «Открытие Арена» компании «ЛУКОЙЛ».
Зеленов — о передаче стадиона «Спартака» ЛУКОЙЛу: процесс идёт
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Процесс идёт. Как всё завершится — мы объявим официально», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

6 августа стало известно, что ЛУКОЙЛ намерен выкупить стадион московского «Спартака» в Тушине.

По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Его могут заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ ищет нового спортивного директора для «Спартака».



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