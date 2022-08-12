Metaratings: ЛУКОЙЛ ищет нового спортивного директора для «Спартака»

В московском футбольном клубе «Спартак» в скором времени может появиться новый спортивный директор.

ЛУКОЙЛ активно занят поисками кандидата на вакантную должность. Они должны завершиться к сентябрю, сообщает Metaratings.

Уточняется, что в шорт-лист кандидатов входят семь российских специалистов.

13 июля красно-белые объявили об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора. Итальянский специалист занимал должность с 21 декабря 2021 года.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу Каттани.





