Metaratings: ЛУКОЙЛ ищет нового спортивного директора для «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
ЛУКОЙЛ активно занят поисками кандидата на вакантную должность. Они должны завершиться к сентябрю, сообщает Metaratings.
Уточняется, что в шорт-лист кандидатов входят семь российских специалистов.
13 июля красно-белые объявили об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора. Итальянский специалист занимал должность с 21 декабря 2021 года.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун оценил работу Каттани.