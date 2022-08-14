военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Футболист «Ахмата» Трошечкин признался, что был шокирован отставкой Юрана из «Химок»

Короткая ссылка
Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».
Футболист «Ахмата» Трошечкин признался, что был шокирован отставкой Юрана из «Химок»
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Отставка Юрана — шок. Конечно, было неожиданно. Все сегодня видели причины. Появление Садыгова на поле? Без комментариев», — цитирует Трошечкина Sport24.

Он также заявил, что исключает версию о том, что Юрана уволили из-за подозрения в попытке организации договорных матчей.

«С Черевченко был результат. Почему вернули Юрана — тоже непонятно. Вернули — убрали. Наверное, это нормальная ситуация. Ребята в «Химках» уже привыкли к такой нестабильности», — добавил хавбек.

Трошечкин выступал в составе «Химок» с 2019 по 2022 год.

10 августа Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок», его место занял Николай Писарев.

Ранее в «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить