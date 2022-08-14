Футболист «Ахмата» Трошечкин признался, что был шокирован отставкой Юрана из «Химок»

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался об увольнении Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Отставка Юрана — шок. Конечно, было неожиданно. Все сегодня видели причины. Появление Садыгова на поле? Без комментариев», — цитирует Трошечкина Sport24.

Он также заявил, что исключает версию о том, что Юрана уволили из-за подозрения в попытке организации договорных матчей.

«С Черевченко был результат. Почему вернули Юрана — тоже непонятно. Вернули — убрали. Наверное, это нормальная ситуация. Ребята в «Химках» уже привыкли к такой нестабильности», — добавил хавбек.

Трошечкин выступал в составе «Химок» с 2019 по 2022 год.

10 августа Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок», его место занял Николай Писарев.

Ранее в «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера.