Гол Кейна в компенсированное время спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Челси»
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:2.
В составе «синих» отличились Калиду Кулибали (19-я минута), Рис Джеймс (77-я). У «шпор» мячи забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг (68-я), Гарри Кейн (96-я)
«Челси» и «Тоттенхэм» набрали по четыре очка по итогам двух туров.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ.