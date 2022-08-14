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Гол Кейна в компенсированное время спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Челси»

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«Челси» и «Тоттенхэм» не смогли выявить победителя в лондонском дерби в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Кейна в компенсированное время спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Челси»
  • AP
  • © Ian Walton

Игра, которая прошла на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:2.

В составе «синих» отличились Калиду Кулибали (19-я минута), Рис Джеймс (77-я). У «шпор» мячи забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг (68-я), Гарри Кейн (96-я)

«Челси» и «Тоттенхэм» набрали по четыре очка по итогам двух туров.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ.

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