«Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил с крупным счётом «Брентфорду» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Для МЮ поражение стало первым от «Брентфорда» с 1938 года.

«Красные дьяволы» занимают последнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), не набрав очков.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Брентфорд Коммьюнити», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Лондона.

Ранее стало известно, что руководство МЮ собирается включить нападающего Криштиану Роналду в сделку по переходу полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо.