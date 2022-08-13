«Манчестер Юнайтед» впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ
Для МЮ поражение стало первым от «Брентфорда» с 1938 года.
«Красные дьяволы» занимают последнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), не набрав очков.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Брентфорд Коммьюнити», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Лондона.
Ранее стало известно, что руководство МЮ собирается включить нападающего Криштиану Роналду в сделку по переходу полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо.