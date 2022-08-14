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Глава ФФР Мамедов: я хотел бы пожелать депутату Терюшкову заниматься своими делами

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов опроверг информацию о том, что ФФР обратилась к Международной федерации фехтования (FIE) с просьбой разрешить россиянам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Глава ФФР Мамедов: я хотел бы пожелать депутату Терюшкову заниматься своими делами
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Я хотел бы пожелать депутату Терюшкову заниматься своими делами, раз уж его выбрали депутатом. Не надо утверждать какие‑то вещи, если слышал звон, но не знаешь, откуда он. ФФР не занимается перепиской с FIE, это был обычный вброс от западного издания», — цитирует Мамедова «Матч ТВ».

По его словам, ФФР подала иск в гражданский суд Швейцарии и ждёт разбирательства, которое было перенесено на конец сентября.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на решение ФФР обратиться к FIE с просьбой разрешить россиянам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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