Писарев заявил, что слухи про отставку Юрана не мешают команде готовиться к матчам
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Слухи про отставку абсолютно не мешают. И спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Любая отставка — это стресс, некая турбулентность. Я надеюсь, нам удалось это нивелировать и спокойно готовиться к игре», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».
Соглашение с Писаревым рассчитано до конца сезона-2023/24.
Ранее 53-летний специалист возглавлял сборную России по пляжному футболу, а также работал с молодёжной национальной командой страны. В данный момент он входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.
Ранее Писарев заявил, что у команды есть большой потенциал.