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Писарев заявил, что слухи про отставку Юрана не мешают команде готовиться к матчам

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Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев рассказал, как влияют разговоры об отставке Сергея Юрана на работу в клубе.
Писарев заявил, что слухи про отставку Юрана не мешают команде готовиться к матчам
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Слухи про отставку абсолютно не мешают. И спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Любая отставка — это стресс, некая турбулентность. Я надеюсь, нам удалось это нивелировать и спокойно готовиться к игре», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».

Соглашение с Писаревым рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее 53-летний специалист возглавлял сборную России по пляжному футболу, а также работал с молодёжной национальной командой страны. В данный момент он входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Ранее Писарев заявил, что у команды есть большой потенциал.

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