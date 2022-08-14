Писарев заявил, что слухи про отставку Юрана не мешают команде готовиться к матчам

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев рассказал, как влияют разговоры об отставке Сергея Юрана на работу в клубе.

«Слухи про отставку абсолютно не мешают. И спасибо руководству, что оградили тренерский штаб и команду от всего этого. Любая отставка — это стресс, некая турбулентность. Я надеюсь, нам удалось это нивелировать и спокойно готовиться к игре», — цитирует Писарева «Спорт-Экспресс».

Соглашение с Писаревым рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее 53-летний специалист возглавлял сборную России по пляжному футболу, а также работал с молодёжной национальной командой страны. В данный момент он входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Ранее Писарев заявил, что у команды есть большой потенциал.