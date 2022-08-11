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Писарев: у «Химок» есть все возможности сделать хорошую команду

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Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев считает, что у команды есть большой потенциал.
Писарев: у «Химок» есть все возможности сделать хорошую команду
  • РИА Новости

«Я встретился с руководителями клуба, мы пообщались. Я долго не думал, принял решение, потому что у «Химок» есть все возможности сделать хорошую команду», — заявил Писарев на YouTube-канале клуба.

По его словам, первая тренировка с командой прошла организованно, но не совсем обычно, все постарались минимизировать адаптационные моменты. Он также отметил, что всё прошло на высшем уровне.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее Писарев возглавлял сборную России по пляжному футболу, а также работал с молодёжной национальной командой страны. В данный момент 53-летний специалист входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не обсуждал с футболистами причину своего ухода из подмосковного клуба.

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