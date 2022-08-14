Крамник вошёл в состав консультативного совета ФИДЕ

Российский шахматист Владимир Крамник вошёл в консультативный совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщается на официальном сайте организации, основной задачей нового органа федерации будет предоставление рекомендаций руководящим органам ФИДЕ по особо важным вопросам организации шахматной жизни.

В состав совета также вошли нидерландец Патрик ван Хуландт, бразильский гроссмейстер Дарси Лима и глава Федерации шахмат Саудовской Аравии Абдулла Салем аль-Вахши.

Отмечается, что председателем будет генеральный секретарь Всеиндийской федерации шахмат Бхарат Сингх Чаухан.

Ранее сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович остался президентом ФИДЕ после выборного конгресса генеральной ассамблеи.