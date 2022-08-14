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Потапова: у некоторых девочек в WTA есть свои интриги и скандалы

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Россиянка Анастасия Потапова высказалась об отношениях между спортсменками в Женской теннисной ассоциации (WTA).
Потапова: у некоторых девочек в WTA есть свои интриги и скандалы
  • AP
  • © Mark J. Terrill

«Теннисистки, кто хочет быть на вершине, не могут подружиться с той, кто также этого хочет, кто для этого точно так же работает, у кого одна цель: победитель один. Конечно, у некоторых девочек есть свои тёрки, интриги, скандалы, расследования в туре. Иногда это очень забавно», — цитирует Потапову «Чемпионат».

По её словам, она больше всего дружит с Яной Сизиковой, у них всегда были близкие отношения, и они знаю друг друга больше пяти лет. Потапова также отметила, что хорошо общается с Бьянкой Андрееску.

31 июля Потапова и Сизикова одержали победу на турнире WTA в Праге в парном разряде. Российский дуэт (четвёртый номер посева) в финальном матче обыграл соотечественниц Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 7 минут.

Ранее Потапова рассказала, как относится к смене спортивного гражданства.

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