Потапова: у некоторых девочек в WTA есть свои интриги и скандалы

Россиянка Анастасия Потапова высказалась об отношениях между спортсменками в Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Теннисистки, кто хочет быть на вершине, не могут подружиться с той, кто также этого хочет, кто для этого точно так же работает, у кого одна цель: победитель один. Конечно, у некоторых девочек есть свои тёрки, интриги, скандалы, расследования в туре. Иногда это очень забавно», — цитирует Потапову «Чемпионат».

По её словам, она больше всего дружит с Яной Сизиковой, у них всегда были близкие отношения, и они знаю друг друга больше пяти лет. Потапова также отметила, что хорошо общается с Бьянкой Андрееску.

31 июля Потапова и Сизикова одержали победу на турнире WTA в Праге в парном разряде. Российский дуэт (четвёртый номер посева) в финальном матче обыграл соотечественниц Ангелину Габуеву и Анастасию Захарову в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 7 минут.

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