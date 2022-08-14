Сантос — о победе над ЦСКА: мы боролись до конца, не опускали руки

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями от победы в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Была сложная домашняя игра, но мы смогли, поймав свой ритм, сохранить его. Мы боролись до конца, не опускали руки. Сделали всё возможное для победы и в конце были вознаграждены тремя очками», — цитирует Сантоса «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. ЦСКА (десять) расположился на втором месте. «Спартак» (десять) занимает третью строчку в таблице чемпионата России.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил работу арбитров в матче между «Зенитом» и красно-синими (2:1).