военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сантос — о победе над ЦСКА: мы боролись до конца, не опускали руки

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился эмоциями от победы в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Сантос — о победе над ЦСКА: мы боролись до конца, не опускали руки
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Была сложная домашняя игра, но мы смогли, поймав свой ритм, сохранить его. Мы боролись до конца, не опускали руки. Сделали всё возможное для победы и в конце были вознаграждены тремя очками», — цитирует Сантоса «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. ЦСКА (десять) расположился на втором месте. «Спартак» (десять) занимает третью строчку в таблице чемпионата России.

Ранее бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил работу арбитров в матче между «Зенитом» и красно-синими (2:1).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить