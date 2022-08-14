Кузнецов: если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», то его бы поставили

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил работу арбитров в матче пятого тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (2:1).

«Ты видишь нарушение с одной стороны, а судьи — с другой. Когда начинаешь что-то говорить, объясняют про новые трактовки, ещё что-то. Я этого не понимаю. Если бы пенальти в конце был в пользу «Зенита», а не ЦСКА, его бы поставили не разговаривая», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее бывший голкипер петербургского клуба Вячеслав Малафеев высказался о матче с красно-синими.