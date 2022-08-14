Малафеев: «Зенит» владел преимуществом над ЦСКА, создавая больше опасных моментов

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о матче пятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (2:1).

«Считаю, что «Зенит» владел преимуществом, создавал больше опасных моментов. Да, соперник очень достойный и не просто так находится в верхней части таблицы, но «Зенит» был ближе к победе», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения от «Зенита».