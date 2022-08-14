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Хави: Левандовски начнёт забивать в «Барселоне», это вопрос времени

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Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру Роберта Левандовски в дебютном матче с «Райо Вальекано» (0:0).
Хави: Левандовски начнёт забивать в «Барселоне», это вопрос времени
  • AP
  • © Joan Monfort

«Я доволен, потому что он работает на команду. Очень хорошо контролирует мяч и помогает партнёрам. Но, конечно, нам нужно больше эффективности. На сегодня это главная проблема команды. Он начнёт забивать, это вопрос времени», — цитирует Хави Marca.

Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее Левандовски сравнил работу под руководством Хосепа Гвардиолы и Хави.

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