Хави: Левандовски начнёт забивать в «Барселоне», это вопрос времени
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«Я доволен, потому что он работает на команду. Очень хорошо контролирует мяч и помогает партнёрам. Но, конечно, нам нужно больше эффективности. На сегодня это главная проблема команды. Он начнёт забивать, это вопрос времени», — цитирует Хави Marca.
Футболист перешёл в «Барселону» из «Баварии» за €45 млн. Стороны заключили четырёхлетний контракт.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее Левандовски сравнил работу под руководством Хосепа Гвардиолы и Хави.