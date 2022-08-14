Агент Рассказова объяснил, почему его клиент получает мало игрового времени в «Спартаке»

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, объяснил, почему его клиент получает мало игрового времени в столичном клубе.

«Рассказов не играет? Может, зато хорошо поёт, раз не играет. Что делать? Тренироваться и ещё раз тренироваться. Короткий контракт? Ну и что. Об аренде не думаем. Играть он будет, куда денется», — цитирует Мижигурскиса «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что пока у футболиста действующий контракт со «Спартаком». По его словам, Рассказову хочется играть и ему дадут шанс.

8 июня Рассказов продлил контракт с московским клубом до 2023 года. Он является воспитанником «Спартака». В основном составе футболист дебютировал в августе 2018 года, за это время он провёл 75 матчей, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

В сезоне-2022/23 защитник пока не сыграл ни одного матча.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин назвал клуб фаворитом в матче пятого тура РПЛ с «Сочи».