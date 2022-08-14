Гладилин назвал «Спартак» фаворитом в матче пятого тура РПЛ с «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Сочи».

«Спартак» — фаворит. Он играет у себя, все игроки в хороших кондициях, все в строю. Будет наверняка полный стадион, поддержка болельщиков большая», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

По его словам, ничейный результат для сочинского клуба будет положительным исходом матча.

Игра между красно-белыми и «Сочи» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 14 августа в 20:00 мск.

Ранее серебряный призёр чемпионата России в составе «Спартака» Александр Прудников оценил шансы команды в матче с «Сочи».