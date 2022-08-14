Афанасьев: я постараюсь сделать всё, чтобы попасть в основу «Нэшвилла»

Российский нападающий «Нэшвилл Предаторз» Егор Афанасьев заявил, что планирует попасть в основной состав команды в сезоне-2022/23 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы попасть в команду. Это был мой первый сезон на профессиональном уровне в Северной Америке. Думаю, он был довольно успешным. Я хочу стать жёстче, сильнее», — цитирует Афанасьева пресс-служба НХЛ.

По его словам, он крупный парень и хочет показать тренерам, на что способен в тренировочном лагере и в турнирах новичков.

В сезоне-2021/22 21-летний спортсмен провёл 79 матчей в составе фарм-клуба «Нэшвилла» Американской хоккейной лиги (АХЛ), набрав 33 очка.

Ранее российский нападающий Яков Тренин получил новый контракт с «Нэшвилл» через арбитраж НХЛ.