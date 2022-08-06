Хоккеист Тренин через арбитраж НХЛ получил новый контракт с «Нэшвиллом»

Российский нападающий Яков Тренин получил новый контракт с «Нэшвилл Предаторз» через арбитраж Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Соглашение рассчитано на два года, его общая сумма — $3,4 млн ($1,7 млн за сезон). Изначально россиянин настаивал на однолетнем контракте на $2,4 млн, а клуб хотел подписать его на два года с зарплатой $1,35 млн за сезон.

Тренин стал первым игроком с октября 2020 года, получившим контракт через арбитраж.

Форвард был выбран «Нэшвиллом» во втором раунде драфта НХЛ 2015 года. В минувшем сезоне Тренин провёл 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 17 шайб и отдал семь результативных передач. В играх плей-офф он набрал три очка.

Ранее сообщалось, что «Калгари Флэймз» подписал новый контракт с Юбердо на $84 млн.