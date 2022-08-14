Каррера — о дебюте Миранчука в «Торино»: забитый мяч в первом же матче — лучшее начало

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о дебюте российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Рад за Алексея, он молодец. Забитый мяч в первом же матче — лучшее начало. Такой старт предвещает хорошее будущее Миранчука в «Торино». Ждём подобного в следующих играх», — цитирует Карреру Sport24.

26-летний футболист в дебютной игре за новую команду отличился на 43-й минуте и вывел клуб из Турина вперёд. Россиянина в перерыве заменил хорватский хавбек Никола Влашич.

Игра с «Монцей» в рамках первого тура чемпионата Италии, которая прошла на поле стадиона «Комунале Бриантео», завершилась со счётом 1:2 в пользу команды Ивана Юрича.

Ранее двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Лоськов назвал великолепным дебют Миранчука за «Торино».