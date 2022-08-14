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Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с полузащитником Рабьо

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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Источник: «Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с полузащитником Рабьо
  • AP
  • © /Antonio Calanni

МЮ уже согласовал условия контракта с французским футболистом, сообщает getfootballnewsitaly.com.

Уточняется, что английский клуб также смог согласовать комиссионные для матери футболиста, которая является его агентом. Стоимость трансфера составит £15 млн + £5 млн в качестве бонусов.

Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2019 году. За итальянский клуб Рабьо провёл 129 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Роналду «Ювентусу».

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