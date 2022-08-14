Сербский футболист Пейчинович: Запад скоро поймёт, что с Россией не стоит воевать
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich/Russian Look
«Эти санкции не идут не пользу России и российскому футболу, но жизни людей на Украине выше футбола и спорта. Сейчас идёт борьба Востока и Запада. Думаю, Запад скоро поймёт, что с Россией не стоит воевать. Санкции — глупость. Спорт сейчас находится в политике», — цитирует Пейчиновича Sport24.
Он также отметил, что российские клубы не будут такими сильными, как до отстранения от участия в турнирах.
Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.
РФС подавал апелляцию в CAS на данное решение, однако она была отклонена.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге УЕФА.