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Сербский футболист Пейчинович: Запад скоро поймёт, что с Россией не стоит воевать

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Серб Неманья Пейчинович, экс-защитник «Локомотива» и «Факела», высказался об отстранении российских футболистов от участия в международных соревнованиях.
Сербский футболист Пейчинович: Запад скоро поймёт, что с Россией не стоит воевать
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look

«Эти санкции не идут не пользу России и российскому футболу, но жизни людей на Украине выше футбола и спорта. Сейчас идёт борьба Востока и Запада. Думаю, Запад скоро поймёт, что с Россией не стоит воевать. Санкции — глупость. Спорт сейчас находится в политике», — цитирует Пейчиновича Sport24.

Он также отметил, что российские клубы не будут такими сильными, как до отстранения от участия в турнирах.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

РФС подавал апелляцию в CAS на данное решение, однако она была отклонена.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России улучшила свои позиции в обновлённом рейтинге УЕФА.

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