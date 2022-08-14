Metaratings: ЦСКА не собирается подписывать нападающего «Ньюбленсе» Гуэрру

Форвард «Ньюбленсе» Николас Гуэрра вряд ли продолжит карьеру в ЦСКА.

Столичный клуб не интересовался футболистом и не вёл по нему никаких переговоров, сообщает Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 Гуэрра провёл 15 матчей за «Ньюбленсе», забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в €500 тыс. Соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения с «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.