Metaratings: ЦСКА не собирается подписывать нападающего «Ньюбленсе» Гуэрру
Столичный клуб не интересовался футболистом и не вёл по нему никаких переговоров, сообщает Metaratings.ru.
В сезоне-2021/22 Гуэрра провёл 15 матчей за «Ньюбленсе», забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в €500 тыс. Соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения с «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.