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Metaratings: ЦСКА не собирается подписывать нападающего «Ньюбленсе» Гуэрру

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Форвард «Ньюбленсе» Николас Гуэрра вряд ли продолжит карьеру в ЦСКА.

Столичный клуб не интересовался футболистом и не вёл по нему никаких переговоров, сообщает Metaratings.ru.

В сезоне-2021/22 Гуэрра провёл 15 матчей за «Ньюбленсе», забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в €500 тыс. Соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.

Ранее полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился эмоциями после поражения с «Зенитом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

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