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Жемалетдинов: восстановление идёт по плану, приступаю к тренировкам

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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
Жемалетдинов: восстановление идёт по плану, приступаю к тренировкам
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Здоровье хорошо, никаких проблем нет. Восстановление у меня идёт по плану. Через неделю снимут с ноги фиксатор. Уже приступаю к тренировкам», — цитирует Жемалетдинова Sport24.

24 июня футболист получил травму на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.

В составе «Локомотива» Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ.

Ранее нападающий Иван Игнатьев рассказал, как «Локомотиву» исправлять ситуацию в РПЛ.

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