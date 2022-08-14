Жемалетдинов: восстановление идёт по плану, приступаю к тренировкам

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«Здоровье хорошо, никаких проблем нет. Восстановление у меня идёт по плану. Через неделю снимут с ноги фиксатор. Уже приступаю к тренировкам», — цитирует Жемалетдинова Sport24.

24 июня футболист получил травму на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.

В составе «Локомотива» Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи.

«Локомотив» занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками. «Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ.

Ранее нападающий Иван Игнатьев рассказал, как «Локомотиву» исправлять ситуацию в РПЛ.