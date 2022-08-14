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Источник: ПСЖ просит у «Ювентуса» за Паредеса €25 млн

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«Ювентус» продолжает попытки оформить трансфер полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса.
Источник: ПСЖ просит у «Ювентуса» за Паредеса €25 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier - PSG

Парижский клуб просит не менее €25 млн за аргентинского футболиста, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальных сетях.

Уточняется, что туринский клуб рассчитывает снизить цену либо взять футболиста в аренду.

Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что ПСЖ ищет новый клуб нападающему Икарди.

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