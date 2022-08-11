ПСЖ ищет новый клуб нападающему Икарди

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье заявил, что клуб ищет новую команду для нападающего Мауро Икарди.

«Это в интересах как Мауро, так и в интересах клуба, мы должны найти наилучший возможный компромисс, то есть команду, в которой он сможет проявить свои лучшие качества», — цитирует Галтье RMC Sport.

11 июля ПСЖ выставил 11 игроков на трансферы, среди них бразилец Леандро Паредес, Абду Диалло, Жоржиньо Вейналдум, Икарди, Лейвин Курзава, Неймар, Юлиан Дракслер, Андер Эррера и ещё три футболиста.

Икарди перешёл во французский клуб в 2019 году на правах аренды из «Интера», а в мае 2020 года ПСЖ подписал контракт с 29-летним футболистом до 30 июня 2024 года. Всего за ПСЖ он провёл 92 матча, забил 38 мячей и оформил десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» до следующего сезона должен продать игроков на сумму €100 млн.