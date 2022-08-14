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Гуренко объяснил, почему смена тренера не поможет «Локомотиву»

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Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, почему смена главного тренера не станет панацеей для команды.
Гуренко объяснил, почему смена тренера не поможет «Локомотиву»
  • РИА Новости

«Можно убрать Йозефа Циннбауэра и Марвина Комппера и пригласить другого специалиста, но руководство останется. Философия развития клуба тоже не поменяется. Хочется понять, что творится в «Локомотиве»... Не ясно, кому задавать вопросы. Сложно понять, что вообще происходит внутри клуба, ведь информации оттуда поступает минимум», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Гуренко посетовал, что Едвай совершает большое количество ошибок.

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