Гуренко объяснил, почему смена тренера не поможет «Локомотиву»

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко объяснил, почему смена главного тренера не станет панацеей для команды.

«Можно убрать Йозефа Циннбауэра и Марвина Комппера и пригласить другого специалиста, но руководство останется. Философия развития клуба тоже не поменяется. Хочется понять, что творится в «Локомотиве»... Не ясно, кому задавать вопросы. Сложно понять, что вообще происходит внутри клуба, ведь информации оттуда поступает минимум», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Гуренко посетовал, что Едвай совершает большое количество ошибок.