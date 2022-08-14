Гуренко — об игре Едвая: у него очень много косяков

Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре центрального защитника команды Тина Едвая.

«Задаюсь вопросом: почему он оказался в РПЛ? Человек играл в Бундеслиге при заполненных трибунах. Зачем ему было уезжать? Значит, он вовсе не так хорош. У него очень много косяков, и люди всё прекрасно видят и понимают. А ведь за Едвая заплатили €4 млн. Неудивительно, что он не собирается покидать Россию. Таких денег, как в Москве, ему нигде не предложат», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Гуренко высказался о продаже «Локомотивом» Бека-Бека.