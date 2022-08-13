военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мамун заявила о желании принять участие в шоу «Ледниковый период»

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила, почему не смогла принять участие в «Ледниковом периоде» в 2021 году, и заявила, что хочет вновь попробовать свои силы в шоу.
Мамун заявила о желании принять участие в шоу «Ледниковый период»
  • Gettyimages.ru

«Я очень хотела, но переоценила, к сожалению, свои возможности. На пятое занятие, когда у меня, кстати, уже неплохо получалось и мне жутко нравилось, нога очень сильно начала беспокоить», — цитирует Мамун «Чемпионат».

По её словам, она вспомнила свой предолимпийский сезон, что такое физическая боль в суставе, в стопе и приняла решение не продолжать свою подготовку к шоу.

«Но, надеюсь, что я, может быть, смогу там ещё поучаствовать», — добавила спортсменка.

Напомним, что российская гимнастка является победительницей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, семикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о будущем проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить