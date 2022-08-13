Мамун заявила о желании принять участие в шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила, почему не смогла принять участие в «Ледниковом периоде» в 2021 году, и заявила, что хочет вновь попробовать свои силы в шоу.

«Я очень хотела, но переоценила, к сожалению, свои возможности. На пятое занятие, когда у меня, кстати, уже неплохо получалось и мне жутко нравилось, нога очень сильно начала беспокоить», — цитирует Мамун «Чемпионат».

По её словам, она вспомнила свой предолимпийский сезон, что такое физическая боль в суставе, в стопе и приняла решение не продолжать свою подготовку к шоу.

«Но, надеюсь, что я, может быть, смогу там ещё поучаствовать», — добавила спортсменка.

Напомним, что российская гимнастка является победительницей Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, семикратной чемпионкой мира и четырёхкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о будущем проекта «Ледниковый период» на Первом канале.