Авербух: пока не могу анонсировать новый «Ледниковый период»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказался о будущем проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

«Конечно, многие спрашивают про новый «Ледниковый период» — пока я не могу анонсировать, давайте ещё немножко подождём. Но работы действительно очень много, много различных шоу, и программа расписана буквально до конца января», — цитирует Авербуха Sport24.

Напомним, что телевизионный проект транслировался с перерывами с 2007 года на Первом канале. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021-го по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее Авербух высказался о тренере Этери Тутберидзе.