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Грушевский считает, что судьи боятся обидеть «Зенит»

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Известный актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал поражение в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от петербургского «Зенита».
Грушевский считает, что судьи боятся обидеть «Зенит»
  • РИА Новости

«Ничейный результат был бы справедлив. «Зенит» не замечает, какая вокруг него существует аура, не видит того, что судьи боятся обижать их, принимать ключевые решения и перестраховываются. В целом ЦСКА не заслужил поражения сегодня», — цитирует Грушевского «Матч ТВ».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее главный тренер красно-синих Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля.

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