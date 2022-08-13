Тен Хаг потерпел второе поражение кряду с МЮ со старта сезона

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил с крупным счётом «Брентфорду» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Брентфорд Коммьюнити», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Лондона.

МЮ к 35-й минуте пропустил четыре безответных мяча.

Отличились Джош да Силва (10-я минута), Матиас Йенсен (18-я), Бен Ми (30-я), Брайан Мбемо (35-я).

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестера» и провёл на поле всю встречу.

В матче первого тура «Юнайтед» уступил дома «Брайтону» (1:2).

Эрик тен Хаг возглавил МЮ в июне 2022 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал информацию о желании Роналду покинуть клуб.