Тен Хаг потерпел второе поражение кряду с МЮ со старта сезона
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Брентфорд Коммьюнити», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Лондона.
МЮ к 35-й минуте пропустил четыре безответных мяча.
Отличились Джош да Силва (10-я минута), Матиас Йенсен (18-я), Бен Ми (30-я), Брайан Мбемо (35-я).
Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Манчестера» и провёл на поле всю встречу.
В матче первого тура «Юнайтед» уступил дома «Брайтону» (1:2).
Эрик тен Хаг возглавил МЮ в июне 2022 года.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал информацию о желании Роналду покинуть клуб.