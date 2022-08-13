Тен Хаг отреагировал на слухи о желании Роналду покинуть МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о желании нападающего Криштиану Роналду покинуть клуб.

«Это лишь ваше предположение. Не то, что мне говорит сам Роналду. Я работаю с теми игроками, которые у нас есть, и мы планируем работать с ним в этом сезоне. Мы должны вписать его в команду», — рассказал тренер на пресс-конференции.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии. Роналду не попал в стартовый состав матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил услуги Роналду «Ювентусу».