Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Монцей»

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч первого тура чемпионата Италии с «Монцей».

В составе «быков» с первой минуты на поле выйдут Милинкович-Савич, Джиджи, Адопо, Родригес, Синго, Линетти, Риччи, Эйна, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Игра пройдёт в Монце 13 августа и начнётся в 21:45 мск.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды. СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

Ранее спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что клуб не обязан выкупать Миранчука у «Аталанты».