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«Монако» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Ренном»

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«Монако» на своём поле сыграл вничью с «Ренном» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Ренном»
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона «Луи II», завершилась со счётом 1:1.

В составе «Монако» мяч забил Брил Эмболо (72-я минута). У «Ренна» отличился Гаэтан Лаборде (59-я).

Команда Филиппа Клемана в первом тайме после удаления Юссуфа Фофана (15-я) осталась в меньшинстве. Аксель Дисаси (33-я) не смог реализовать пенальти. Александр Головин (64-я) был заменён в середине второго тайма.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным уступил ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

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