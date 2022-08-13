«Монако» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Ренном»
- Gettyimages.ru
Игра, которая прошла на поле стадиона «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
В составе «Монако» мяч забил Брил Эмболо (72-я минута). У «Ренна» отличился Гаэтан Лаборде (59-я).
Команда Филиппа Клемана в первом тайме после удаления Юссуфа Фофана (15-я) осталась в меньшинстве. Аксель Дисаси (33-я) не смог реализовать пенальти. Александр Головин (64-я) был заменён в середине второго тайма.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным уступил ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.