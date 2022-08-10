«Монако» с Головиным уступил ПСВ и вылетел из квалификации Лиги чемпионов

«Монако» в гостях проиграл ПСВ в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Игра, которая прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе ПСВ мячи забили Йоей Верман (21-я минута), Эрик Гутьерес (89-я), Люк де Йонг (109-я). У «Монако» отличились Гильермо Марипан (58-я), Виссам Бен-Йеддер (70-я).

Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Подопечные Филипа Клемана сыграют в квалификации Лиги Европы.

Ранее «Ференцварош» проиграл «Карабаху» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.