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«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» на своём поле нанёс разгромное поражение «Борнмуту» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в матче АПЛ
  • AFP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сити оф Манчестер», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

В составе «Сити» мячи забили Илкай Гюндоган (19-я минута), Кевин Де Брёйне (31-я), Фил Фоден (37-я). Защитник проигравшей команды Джефферсон Лерма (79-я) записал на свой счёт автогол.

«Горожане» (шесть очков) лидируют в АПЛ. «Борнмут» (три) идёт на девятой позиции.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о желании нападающего Криштиану Роналду покинуть клуб.

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