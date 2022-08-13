«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» в матче АПЛ
- AFP
Игра, которая прошла на поле стадиона «Сити оф Манчестер», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.
В составе «Сити» мячи забили Илкай Гюндоган (19-я минута), Кевин Де Брёйне (31-я), Фил Фоден (37-я). Защитник проигравшей команды Джефферсон Лерма (79-я) записал на свой счёт автогол.
«Горожане» (шесть очков) лидируют в АПЛ. «Борнмут» (три) идёт на девятой позиции.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о желании нападающего Криштиану Роналду покинуть клуб.