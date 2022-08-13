Анчелотти заявил, что «Реал» станет последним клубом в его тренерской карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что завершит тренерскую карьеру после того, как покинет испанский клуб.

«Этот этап карьеры в «Реале» станет последним. После «сливочных» я закончу. «Реал» является футбольной вершиной. После такого опыта имеет смысл поставить точку», — приводит слова Анчелотти Il Messagero.

Анчелотти является единственным тренером, который выигрывал чемпионаты в Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Он также является четырёхкратным обладателем Лиги чемпионов. Он дважды признавался лучшим тренером года.

Ранее сообщалось, что Анчелотти выиграл рекордный Суперкубок УЕФА в качестве тренера.