Мантуан рассказал, кого считает лучшим российским игроком в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный из «Коринтианс», рассказал, кого из российских футболистов питерского клуба считает самым крутым.

«Мостовой. Он с «Крыльями» очень круто сыграл. Ещё Кузяев. Жаль, что он получил травму. Но пока был на поле, очень запомнился. Ну и Бака. Эти три парня», — приводит слова Мантуана Sport24.

Он также заявил, что готов к конкуренции с Мостовым за свою позицию на поле. По его словам, кто будет лучше готов, тот и будет играть.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 21-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23.

«Зенит» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате московские ЦСКА и «Спартак» (по десять очков). «Сочи» (девять очков) идёт на третьем месте.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Мантуан рассказал, что знал о России до приезда в страну.