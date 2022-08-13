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На матче «Зенит» — ЦСКА ожидается до 50 тыс. зрителей без Fan ID

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На матче пятого тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 50 тыс. зрителей, Fan ID не потребуется.
На матче «Зенит» — ЦСКА ожидается до 50 тыс. зрителей без Fan ID
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Зенит» 13 августа на своём стадионе «Газпром Арена» примет ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск.

Команда Владимира Федотова с десятью очками делит первое место со столичным «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга (восемь очков) идёт на четвёртом месте.

Ранее Владислав Радимов ответил на вопрос, сможет ли хавбек Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.

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