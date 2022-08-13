На матче «Зенит» — ЦСКА ожидается до 50 тыс. зрителей без Fan ID
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
«Зенит» 13 августа на своём стадионе «Газпром Арена» примет ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск.
Команда Владимира Федотова с десятью очками делит первое место со столичным «Спартаком». Клуб из Санкт-Петербурга (восемь очков) идёт на четвёртом месте.
Ранее Владислав Радимов ответил на вопрос, сможет ли хавбек Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче с ЦСКА.