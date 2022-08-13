Канчельскис: переход в «Торино» — шаг вперёд для Миранчука

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино».

«Думаю, он сделал шаг вперёд. «Торино» — крепкая команда, с традициями. Там он может доказать «Аталанте» и самому себе, что может стабильно выступать в Серии А. Хотя расслабляться ему точно не стоит», — цитирует Канчельскиса Playmaker24.

11 августа Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды. У команды будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Шпинёв назвал цели Миранчука в «Торино», куда тот перешёл на правах аренды из «Аталанты».